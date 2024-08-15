إنبي يوقف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري بتعادل إيجابي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الأهلي مع إنبي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا التعادل، أوقف نادي إنبي سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية عند 21 انتصارا على التوالي.

وبهذه النتيجة، وصل الأهلي للنقطة 85 في صدارة الدوري الذي حسم لقبه قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، بينما وصل إنبي للنقطة 44 في المركز التاسع.

ونجح إنبي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 21 من الشوط الأول، من هجمة مرتدة سريعة بعدما اخترق محمد حتحوت من الجبهة اليسرى للأهلي ولعب عرضية ناحية أحمد نادر حواش سجل منها الهدف الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نجح كهربا في تسجيل هدف التعادل للأهلي مستغلا خطأ مدافع إنبي في إبعاد الكرة وسدد تصويبة قوية على يمين عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبدأ الأهلي مباراة إنبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال وخالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وكريم الدبيس

الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير

الهجوم: أحمد أشرف ومحمد عبد الله ومحمود كهربا

فيما بدأ إنبي مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة - سيف الخشاب

الوسط: علي فوزي – محمد ناصر – أحمد العجوز – محمد حمدي

الهجوم: أحمد عادل قفة – محمد حتحوت – أحمد نادر حواش

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