«ليكيب»: فشل صفقة انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية فرنسية بتعطل صفقة انتقال محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، لنادي نيس.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الأهلي اتفق مع نيس الفرنسي على انتقال عبدالمنعم مقابل 4 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليون يورو مكافآت، لكن لا يوجد أي اتفاق بشأن طريقة الدفع حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الاتفاق على القيمة المادية، فإن إدارتي الناديين لم تتمكنا بعد من إيجاد أرضية مشتركة بشأن شروط الدفع.

ولفتت "ليكيب" إلى أنه في هذه الأثناء، يحاول بولونيا الإيطالي الفوز بسباق التعاقد مع محمد عبدالمنعم، حيث استأنف المحادثات مع الأهلي.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن نيس الفرنسي توصل لاتفاق مع النادي الأهلي لضم محمد عبدالمنعم دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى، مع الكشف عن وجود أزمة في طريقة الدفع.

وتغيب عبدالمنعم عن مباريات الأهلي، منذ فترة طويلة، وقبل حسم الفريق للقب الدوري بشكل رسمي، من أجل إتمام اتفاقات انتقاله إلى الدوري الفرنسي، وتردد أن اللاعب اعترض على تجميد «الأحمر» للمفاوضات، بسبب قيمة الصفقة.