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الامارات | ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبي وكيليان مبابي يحرز أول أهدافه

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي بداية را٫عة مع ريال مدريد الإسباني وقاده لإحراز لقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب أتالانتا الإيطالي 2-0 في وارسو.

وسجّل فيدي فالفيردي (59) ومبابي (68) هدفي الفريق الملكي، وهذا اللقب السادس لريال مدريد في المسابقة لينفرد بالرقم القياسي بعد أن كان يتساوى مع غريمه التقليدي وميلان الإيطالي بخمسة ألقاب.

كما أحرز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقبه الخامس في هذه المسابقة ليفك ارتباطه مع الإسباني بيب غوارديولا، والـ 14 مع ريال في مختلف المسابقات ليتساوى مع ميغيل مونيوس صاحب الرقم القياسي الحالي كأكثر المدربين إحرازا للألقاب مع العملاق المدريدي في تاريخه.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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