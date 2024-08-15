شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع صديق أوجولا على خريطة التعاقدات فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

وضع مسئولو نادى الزمالك النيجيري صديق أجولا جناج فريق سيراميكا على خريطة التعاقدات في الانتقالات الصيفية المقبلة،بعدما تم عرض اللاعب على البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض الذى أبدى مرونة في ضمه وإعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية والبدنية.

وبدأ مسئولو نادى الزمالك رحلة البحث عن التعاقد مع لاعبين أجانب سوبر لتدعيم صفوف الفريق الأول بعد رحيل السنغالى إبراهيما نداى والأوغندى ترافيس موتيابا،حيث يرغبوا في التعاقد نجوم سوبر على قدر قميص النادى الأبيض، خاصة أن التعاقدات على مستوى الأجانب لم ترض طموح الجماهير في الفترة الماضية.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك إسدال الستار على أزمة القيد التي يعانى منها النادى في الفترة الحالية لفتح المفاوضات مع نظرائهم في سيراميكا ومعرفة طلباتهم المادية في التخلي عن صديق أجولا،خاصة أن الأخير من العناصر والركائز الأساسية في صفوف سيراميكا.