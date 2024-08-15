شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بكأس مصر أمام المصرى بأقدام أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

زى النهاردة من 7 سنوات، حقق الأهلى لقب كأس مصر للمرة الـ36 في تاريخه بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف أمام المصرى إلى فوز قاتل في 15 أغسطس 2017.

افتتح المصرى أهداف المباراة عن طريق عبد الله بيكا قبل نهاية الشوط الإضافى الأول، وتعادل للأهلى البديل عمرو جمال قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، قبل أن يحسم أحمد فتحى اللقب فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع (الدقيقة 122) فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، أدار المباراة، الحكم النرويجى سفين أودفر.

جاء تشكيل الاهلى بقيادة حسام البدرى الفائز باللقب بعد محاولتين فاشلتين أمام الزمالك فى المباراة النهائية مكونا من :شريف إكرامي، أحمد فتحي، رامى هشام ربيعة، محمد نجيب، التونسى على معلول، حسام عاشور "كابتن الفريق"، عمرو السولية، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، وليد سليمان، النيجيرى جونيور أجاي.

تشكيل المصرى بقيادة حسام حسن فى المباراة النهائية جاء مكونا من: أحمد مسعود، كريم العراقي، إسلام صلاح، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، فريد شوقي، عمرو موسي، عبد الله جمعة عواد، حمادة ناصر، محمد جمال الشامي، أحمد جمعة.