شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع اللمسات الأخيرة لاحتراف محمد عبد المنعم فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى نيس الفرنسى اللمسات النهائية على صفقة محمد عبد المنعم الذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال من الأهلى للنادى الفرنسى، بعد الاتفاق بين لناديين على الخطوط العريضة الخاصة بالصفقة فالأهلى طلب الحصول على 4 ملايين دولار "كاش" بجانب مليون دولار "بونص" و20% من قيمة بيع محمد عبد المنعم مُستقبلاً من أجل إتمام الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة.

وشهدت مفاوضات الأهلى مع نيس لانتقال عبد المنعم من الأول للأخير، تطوراً واضحاً على مدار الساعات الماضية بسبب رغبة النادى الفرنسى فى إتمام الصفقة مُستغلاً رغبة اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، وعرض مسئولو نيس على الأهلى الحصول على 4 ملايين دولار بنظام التقسيط على 3 سنوات وهو ما رفضه الأهلى الذى أصر على استلام المبلغ "كاش" أو الحصول على 6 ملايين دولار يتم تسديدها على عام ونصف العام.

وفى نفس السياق، أكد موقع فوت ميركاتو أن نادي نيس الفرنسي اتفق مع الأهلي لضم عبد المنعم هذا الصيف، مقابل 4 ملايين يورو بالإضافة إلي مليون يورو كإضافات.

وأضاف الموقع الفرنسي، أن هناك رتوش أخيرة تفصل عبد المنعم عن التعاقد لمدة 4 مواسم مع النادي الفرنسي.

وتابع الموقع، ولا تزال المفاوضات جارية بين نادي نيس والأهلي بشأن انتقال محمد عبد المنعم مدافع الأحمر إلى الدوري الفرنسي.

طلب مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم في نيس الفرنسي الحصول على 4 ملايين يورو "كاش" بجانب مليون أخرى حوافز ومكافأت و20% من قيمة بيع محمد عبد المنعم مُستقبلاً من أجل إتمام الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة.