شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتجه إلى الموافقة على رحيل مهاب ياسر لـ بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يتجه مسئولو نادى الزمالك إلى الموافقة على عرض بتروجت لإستعارة مهاب ياسر،بعد الحصول على الضوء الأخضر من البرتغالى جوزيه جوميز للتخلى عن خدمات اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب سيد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت،التعاقد مع مهاب ياسر لتدعيم صفوف الفريق البترولى في الموسم الجديد، والأمر يتوقف على موافقة مسئولي القلعة البيضاء،على رحيل اللاعب والدفاع عن قميص الفريق البترولى في الموسم الجديد.

وينتظر مسئولو نادى بتروجت رد نظرائهم في الزمالك على عرض استعارة مهاب ياسر لاعب الفريق الأبيض، بعدما قدم النادى البترولى عرضاً لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية الجارية.