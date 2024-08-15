شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة نجم الأهلى السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"45" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمد جودة نجم الأهلى السابق اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ"45"، حيث إنه من مواليد 15 أغسطس 1979 في مدينة السويس، والذى يدين بالفضل للألمانى راينر تسوبيل الذى منحه الفرصة لتسجيل أول أهداف مع القلعة الحمراء في شباك الشباب السعودي بالتصفيات العربية.

انضم محمد جودة للأهلي مطلع موسم 1998/1999، استمر مع الأهلي حتى موسم 2003/2004 تخللتها إعارة لنادى آراو السويسرى موسم 2001/2002. لعب خلالها 128 مباراة وسجل 17 هدفا، وحقق بطولتي دوري، ومثلهما كأس مصر، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، والسوبر المحلى.

انتقل محمد جودة فى موسم 2004/2005 إلى نادي أنقرة التركى، وفى العام التالي إلى الإسماعيلي، ثم أستريسكا السويسرى موسم 2006/2007 وأعير منه إلى المصري البورسعيدي.

ثم حرس الحدود موسم 2007/2008 لمدة موسمين، ثم عاد للمصري موسم 2009/2010، واختتم حياته الكروية فى صفوف الإنتاج الحربى موسم 2012/2013 بعد ثلاث سنوات قضاها في صفوف الفريق.