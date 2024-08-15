شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر منتخب مصر للناشئات اليوم استعدادا لبطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الخميس 15 أغسطس، معسكر منتخب مصر لكرة القدم النسائية "ناشئات" تحت 17 عامًا، الذى أقيم منذ الاثنين الماضي تحت قيادة مصطفى منير لانتقاء اللاعبات المميزات فئة الناشئات، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا للمنتخبات النسائية.



وتقام تصفيات شمال أفريقيا في تونس في شهر سبتمبر المقبل، وتحظى بأهمية كبيرة لدى اتحاد الكرة المصري كونها المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئات تحت 17 سنة.

وقرر اتحاد الكرة تكليف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، بالإشراف على كل ما يتعلق بمنتخب الكرة النسائية ومنحه كافة الصلاحيات بشأن التشاور مع الجهاز الفني في المعسكرات وخطة المنتخب المقبلة.

وفي نفس الاتجاه الخاص بمنتخبات الكرة النسائية، عقد علاء نبيل ، المدير الفني لاتحاد الكرة ، جلسة مع أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 20 سنة، تم خلالها الاتفاق على إقامة معسكر مفتوح لمدة أسبوع بشكل دوري شهرياً لاكتشاف واختبار لاعبات جدد لقوام المنتخب، بالتنسيق مع الأندية، على أن يشمل المعسكر اختبارات تصفية ثم تدريبات ومباراة ودية أو اثنتين خلال المعسكر.