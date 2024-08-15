شكرا لقرائتكم خبر قبيل العودة للمدارس.. الشباب والعائلات يستمتعون بفعاليات ومنافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا تزال منطقة (SEF أرينا) في بوليفارد رياض سيتي؛ التي تحتضن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تستقبل أعداداً كبيرة من الجمهور من الشباب والعائلات خلال نهاية الأسبوع الحالي، في نهاية الإجازة الصيفية وقبيل العودة للمدارس والجامعات الأحد المقبل؛ للاستمتاع بتجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين الرياضة والألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا.

وتتزامن عطلة نهاية الأسبوع الأخير قبل بداية الدراسة مع الأسبوع السابع وقبل الأخير من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث سيتاح للجمهور الفرصة لمشاهدة ومتابعة منافسات قوية تجمع أشهر اللاعبين والفرق والأندية في مجال الرياضات الإلكترونية، عبر مدرجات المشجعين، ضمن ثلاث بطولات ستقام في الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري، وهي: (ستاركرافت 2) و(كول أوف ديوتي: مودرن وار فير2) و(EA FC24).

وسيتاح للشباب من الجنسين، والأطفال والعائلات، الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المصاحبة لأضخم حدث في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، والدخول في مجموعة من المسابقات والتحديات في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الفرصة في لقاء لاعبيهم المفضلين وأمهر اللاعبين وأشهر الفرق حول العالم، والحديث معهم، والتقاط الصور التذكارية.

وتناسب الأنشطة والفعاليات المتنوعة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية،جميع الفئات والأذواق والأعمار، ضمن أجواء حماسية وخيالية في البوليفارد، تتضمن مجموعة من العروض المتجولة، والفقرات الاستعراضية المتنوعة، إضافة إلى الاستمتاع بتجربة مختلفة في بارك جميل لرياضة المحركات، عبر مجموعة من الفعاليات الممتعة لعشاق السيارات، وأيضاً زيارة مضمار أرامكو لسباق السيارات ضمن تجربة محاكاة سباقات مثيرة باستخدام أحدث الأجهزة.

ويوفر كاس العالم للرياضات الإلكترونية؛ الذي تنظمه مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية حتى 25 أغسطس الجاري، تجربة فريدة من نوعها أمام عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ لتشجيع لاعبيهم وفرقهم العالمية المفضلة، وزيارة متحف الرياضات الإلكترونية؛ الذي يرصد تاريخ الرياضات الإلكترونية في المملكة، وكذلك زيارة مقر فريق فالكونز السعودي ولقاء نجومه المعروفين، ومقر باور ومقر أنمي بارك، والمشاركة في الأنشطة الترفيهية اليومية التي يتم تقديمها، والاستمتاع بالمسابقات والألعاب التفاعلية التي تشهدها يومياً صالة stc play للألعاب والمشاركة في البطولات وتصفيات الفرصة الأخيرة التي تجمعهم بالفرق المحترفة واللاعبين، إضافة إلى زيارة إيفا أكبر ملعب للألعاب الافتراضية في العالم.