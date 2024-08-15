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لاعب جديد في الهلال السعودي على رادار الاحتراف الخارجي

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الهلال - الاتحاد - كأس الملك السعودي

الهلال - الاتحاد - كأس الملك السعودي

ارتبط اسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بالانتقال إلى الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط أن مصعب الجوير لاعب فريق الهلال السعودي، قد يحترف خارجيًا خلال الفترة المقبلة.

وكان سعود عبدالحميد زميله في صفوف الهلال السعودي، قد ارتبط اسمه أيضًا بالاحتراف الخارجي نظرًا لمستواه المميز الذي يقدمه رفقة فريقه والمنتخب الأخضر.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره النصر في إطار منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد النصر في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت أبوظبي.

الهلال كان قد تخطى عقبة الاهلي في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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