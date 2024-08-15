شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى وسيف الجزيرى ينجوان من مقصلة الأجانب بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو نادى الزمالك ببقاء التونسي سيف الدين الجزيرى ومواطنه حمزة المثلوثى، داخل صفوف القلعة البيضاء،بعد أخذ رأى الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز والذى أكد أن الثنائى من العناصر والركائز الأساسية في الفريق.

واتفق مسئولو نادى الزمالك مع سيف الدين الجزيرى على تعديل عقده فى الفترة القادمة،بالأرقام التى تليق بإمكانياته وقدراته الفنية ومدى إضافته للقلعة البيضاء خاصة أنه المهاجم الأساسى للفريق وأحد الأعمدة والركائز المهمة فى خطة البرتغالى جوميز.

كما وعد مسئولو نادى الزمالك التونسي حمزة المثلوثى مدافع القلعة البيضاء بترضيته مادياً لتمديد عقده لمدة موسمين مقبلين،وأغلق مسئولو نادى الزمالك الباب أمام رحيل اللاعب وأبلغ مسئولو القلعة البيضاء اللاعب ووكيله بصعوبة رحيله فى الفترة الحالية فى ظل حاجة الفريق لخدماته الفنية، بسبب استمرار معاناة النادى الأبيض من إيقاف القيد لكن وعدوه فى ذات الوقت بترضيته مادياً مؤكدين له أن يستحق هذا التقدير لأنه لم يبخل بقطرة عرق على الفريق،وارتبطت به الجماهير.