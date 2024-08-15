شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لحسم مصير خليفة بيريرا فى رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعا يناقش فيه عددا من الملفات الشائكة، ومنها حسم خليفة البرتغالى فيتور بيريرا فى رئاسة لجنة الحكام، وكذلك تصور الدورى فى الموسم المقبل، وتحديد المتبقى من منافسات كأس مصر وملفات أخرى.

واقترب سمير عثمان الحكم الدولى السابق من تولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية خلال الموسم المقبل، خلفا للبرتغالى بيريرا الذى استقر الرأى داخل الجبلاية على رحيله بنهاية تعاقده فى أغسطس بنهاية الموسم الجارى.

وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من داخل اتحاد الكرة بالاتجاه لعدم تمديد تعاقد البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بعد الأزمات الكثيرة التى شهدتها المباريات، واشتكى أغلب فرق الدورى من سوء مستوى التحكيم والأخطاء المتكررة بخلاف المشاكل الأخرى، أبرزها شكوى الحكم محمود عاشور من اضطهاده وعدم إدارته لأى مباراة، رغم أنه مصنف أفضل حكام أفريقيا في تقنية الفار، وكذلك مشكلة محمد الحنفى والصباحى، وغيرها من الأزمات التي دفعت الجبلاية للاستقرار على رحيل بيريرا.

ووفقا لمصادر باتحاد الكرة فإن بديل بيريرا سيكون حكما مصريا من أصحاب الخبرات والتاريخ الكبير، فضلا عن علاقته الجيدة مع كل أسرة التحكيم، وهناك أسماء ترددت بقوة، أبرزها سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وجهاد جريشة، وخلال الساعات الماضية ارتفعت أسهم سمير عثمان، وباتت فرصه أكبر فى تولى قيادة التحكيم خلال الموسم الجديد.