شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض شروط بيرسى تاو لفسخ العقد فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادى الأهلى، شروط الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق بالحصول على قيمة عقده فى الموسم المقبل من أجل فسخ العقد حالياً والرحيل بنهاية الموسم الجارى، ويأتى رد مسئولو القلعة الحمراء، بعدما طلب بيرسى تاو الحصول على مليون و200 ألف دولار من أجل فسخ عقده، وشدد اللاعب على أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل ويرغب فى استكمال عقده حتى نهايته وحال رغبة الأهلى، رحيله حالياً لابد أن يحصل اللاعب على مستحقاته عن موسمه الأخير مع النادى.



وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلى فكرت فى بيع بيرسى تاو لكن العروض المُقدمة له لم تكن جادة بالشكل الذى يُنهى الصفقة، مؤكداً أن الأهلى يرغب فى رحيل بيرسى تاو من أجل ضم لاعب أخر أجنبى بدلاً منه، لكن مطالب اللاعب المالية وكذلك عدم صول عروض جادة ومناسبة تُصعّب مهمة رحيل اللاعب.

وكشف المصدر عن موقف الأهلى من الأنباء التى ترددت مؤخراً حول رغبة نادى الوداد المغربى فى ضم اللاعب الجنوب أفريقى بيرسى تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال المصدر: لم نتلقى عروض رسمية لضم بيرسى تاو.. هناك موافقة مبدئية على رحيل اللاعب من الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر حال وصول عرض رسمى مناسب من أى ناد خارجى.

تابع المصدر : لا مانع من رحيل بيرسى تاو للوداد أو غيره..لكن هل يستطيع النادى المغربى الذى يواجه أزمة مالية كما تردد فى وسائل الإعلام المغربية دفع مبلغ كبير لشراء بيرسى تاو؟، وشدد المصدر على أن علاقة بيرسى تاو بـ مارسيل كولر ليست سيئة كما تردد، وكولر لا يمانع بقاء بيرسى تاو وهذا ما سيحدث أن لم يتلقى النادى عرض مناسب لشراء اللاعب.