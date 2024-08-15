شكرا لقرائتكم خبر عن بن رمضان فى الأهلى خلال ساعات مقابل 2.3 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية تونسية عن اقتراب محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري من الانضمام للأهلي خلال الساعات المقبلة، بعد الوصول لاتفاق حاسم بين إدارة الناديين.

وقالت صحيفة الصريح التونسية عن اقتراب بن رمضان من الأهلي، وأضافت الصحيفة ان التسريبات تشير إلى أن اجتماعا سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة بين إدارة النادي المجري والأهلي المصري عبر تقنية الزوم لحسم الإتفاق ويرتقب أن تصل قيمة الصفقة إلى 2.3 مليون دولار مع نسبة إعادة بيع للنادي المجري يتم تحديدها خلال الاجتماع.

فيما أكدت الصحيفة ان هناك حالة من الغليان تسيطر علي جماهير الترجي بسبب قبول بن رمضان عرض الأهلي المنافس المباشر للترجي في بطولة دوري أبطال افريقيا.

فيما كشفت تقارير صحفية تونسية، عن دخول نادي الأخدود السعودي، في سباق التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الوسط فرينكفاروزي المجري، الذي يسعى الأهلي أيضا للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب موقع "فوت 24"، فإن نادي الأخدود السعودي، تقدم بعرض رسمي لنادي فرينكفاروزي المجري من أجل الحصول على الدولي التونسي محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر التقرير أنه من المنتظر أن يجتمع الفريق المجري مع بن رمضان من أجل دراسة العرض والرد على الفريق السعودي.