شكرا لقرائتكم خبر عن حسم اللقب فى نصف موسم.. وسام أبو على يقترب من التتويج بهداف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب وسام أبو على مهاجم الأهلى من حسم لقب هداف الدورى المصرى بشكل رسمى، بعد تأكد خروج الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز من سباق المنافسة على حصد الجائزة، والذى كان يفصله هدف واحد عن معادلة رقم وسام أبو على، حيث لم يتمكن لاعب بيراميدز من التسجيل فى مباراة فريقه بالأمس أمام الداخلية فى ختام مشوار الفريق السماوى بالموسم الحالى.

ويتبقى جولة وحيدة فى مشوار الدورى، حيث يعد حسام أشرف لاعب بلدية المحلة أقرب المنافسين لمهاجم الأهلى على لقب الهداف برصيد 14 نقطة وأمامه مهمة شبه مستحيلة، حيث يحتاج تسجيل 4 أهداف فى شباك الزمالك بمباراة فريقه الختامية قبل الهبوط إلى دورى المحترفين، من أجل التساوي مع وسام أبو علي وهو أمر صعب.

ونجح وسام أبو علي في حسم لقب هداف الدوري في نصف موسم بعدما انضم للأهلي في يناير الماضي قادما من سيريوس السويدي، ورغم أن الإصابة عطلته أكثر من مرة في بداية مشواره مع الأهلي ولكنه عاد للتألق وسجل 18 هدفا قربوه من حسم لقب الدوري بشكل رسمي.

بعيداً عما سبق قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة متوسطة أمام إنبي والتي انتهت بالتعادل 1-1 أول أمس ، الأربعاء ، بسبب التغييرات الكثيرة على التشكيل ، وعلّق على أنباء رحيله عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر في تعيين مدير كرة جديد ، وقال بيبو: "متعود على هذه الشائعات وطالما أتواجد في الأهلي ستتكرر هذه الشائعات، والموسم الحالي بالنسبة لي كان مهما واستطعنا الفوز بكل البطولات التي شاركنا فيها تقريبا ، وأردف: "وجودي في الأهلي حاليا في وظيفة أحبها، ومن المؤكد أنه في يوما ما سأرحل، والبعض مهتمين بهذا الموضوع ولا يفرق معي ولا تتعبوا أنفسكم بشكل كبير ، وأضاف: "أحاول أعطي بنسبة 100% وربنا يوفقنا، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت وليس لدي مشاكل في أي شيء، وأنا تحت أمر الأهلي".