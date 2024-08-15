شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو يدخل حسابات الأهلى بعد اقتراب رحيل عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

دخل مصطفى زيكو جناح زد حسابات الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم مركز الجناح فى صفوف الفريق الأحمر، لاسيما مع رحيل أكثر من لاعب فى هذا المركز خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

واقترب أحمد عبد القادر من الرحيل عن الأهلى والانضمام إلى نادى قطر القطرى على سبيل الإعارة فى الميركاتو الصيفي، في ظل وجود رغبة من اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج قلعة الجزيرة بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الأحمر وتلقيه راتب مالي مغري.

ويعد زيكو من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم مركز الجناح في الأهلي في ظل تألقه مع فريق زد منذ الانضمام إليه في بداية الموسم الحالي قادما من نادي حرس الحدود، ويعد من أبرز اللاعبين في مركز الجناح.

ورحل أكثر من لاعب في مركز الجناح عن الأهلي مثل كريستو وفي الطريق أحمد عبد القادر، بينما لم يتحدد موقف بيرسي تاو من البقاء أو الرحيل.

بينما يتبقى في هذا المركز الثلاثي رضا سليم وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.