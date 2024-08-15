شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أندية دورى المحترفين فى الموسم المقبل بعد اكتمال الهابطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت قائمة الأندية المشاركة فى دورى المحترفين فى الموسم المقبل، بعد هبوط الثلاثى المقاولون العرب وبلدية المحلة والداخلية بشكل رسمى إلى القسم الثانى.

20 ناديا فى المحترفين

ويتنافس 20 ناديا على الصعود للدورى الممتاز فى الموسم المقبل وهم كل من: المقاولون العرب، بلدية المحلة، الداخلية، الترسانة، الاتصالات "وى"، السكة الحديد، وادى دجلة، أسوان، ديروط، بترول أسيوط، لافيينا، سبورتنج، أبو قير للأسمدة، راية، القناة، كهرباء الإسماعيلية، طنطا، بروكسى، المنصورة، منتخب السويس.

بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود للممتاز

تأهل الثلاثى بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود إلى الدورى الممتاز، بعدما تصدروا دورى المحترفين فى نسخته الجديدة خلال الموسم الماضى، حيث تصدر الفريق البترولى المسابقة وجاء غزل المحلة وصيفا له، قبل أن يلحق حرس الحدود بهما بعد صدارة الدورة الرباعية التي خاضها مع متصدرى القسم الثانى ب التي ضمت الترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج.

6 أندية تهبط للقسم الثانى ب

وهبطت 6 أندية إلى القسم الثانى ب وهى جمهورية شبين ومكادى ودكرنس والنجوم ومصر المقاصة والنصر للتعدين بعدما احتلت المراكز الستة الأخيرة فى الجدول.