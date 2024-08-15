شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث استعدادت إطلاق البطولة الدولية فى تحدى الروبوتات والان مع تفاصيل الخبر

التقى، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بكل منّ مسئولى مؤسسة مصر الخير ومواهب، وذلك للاطلاع على آخر الاستعدادت الخاصة باستضافة مصر للبطولة الدولية فى تحدى الروبوتات.

مضيفاً صبحى أن البطولة تأتى فى إطار تنفيذ البروتوكول المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وكل من مؤسستي مصر الخير ومواهب.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البطولة سوف تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 حتى 28 سبتمبر المقبل، وبمشاركة العديد من دول العالم المختلفة ويبلغ عددها "11" دولة وبمجموع "3"آلاف متسابق بداية من عمر 4 سنوات الي 24 سنة ، منوها ان تلك البطولة ستشهد تواجد العديد من مختلف دول العالم وهي البطولة الأولي الدولية والتي يشارك فيها العديد من الدول ، وسوف يحصل اصحاب المراكز الثلاث الأولي علي جوائز مالية ومنح دراسية بالخارج.

وعلى هامش اللقاء وجه وزير الشباب والرياضة بالإسراع من خطوات إشهار اتحاد نوعي للذكاء الصناعي وللبرمجة يكون له دور فعال على المستوى المحلى والدولى.

حضر اللقاء الدكتورة نجوى السيد مدير قطاع البحث العلمى بمؤسسة مصر الخير، الدكتور محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواهب للتدريب وتطوير المهارات، والدكتور احمد دويدار المدير التنفيذى بمؤسسة مواهب والدكتور أسماء معاذ مدير تعزيز برنامج الروبوتات ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.