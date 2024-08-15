شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى إنبى: ننتظر عرضا رسميا من الزمالك لضم البلعوطى وحمدى والان مع تفاصيل الخبر

دخل الثنائى محمد حمدى وعبد العزيز البلعوطى لاعبا فريق إنبى دائرة اهتمام مسئولى نادى الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية.

وكشف مصدر مسئول في نادى إنبى أن نظرائهم بنادى الزمالك طلبوا ضم الثنائي محمد حمدى و عبد العزيز البلعوطى لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية، حيث يلعب محمد حمدى في مركز الظهير الأيسر، وهو المركز الذى يحتاج إلى تدعيم في صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عبد العزيز البلعوطى والذى يلعب في حراسة المرمى.

وقال المصدر إن العرض تلقاه إنبى عن طريق أحد وكلاء اللاعبين ولم يصل عرض رمى لضم الثنائى، وأنه حال وصول عرض رسمي من الزمالك لصم اللاعبان ستتم مناقشة الأمر في مجلس الإدارة.