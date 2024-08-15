"الصفقة السوبر".. لاعب الأهلي الأسبق يشيد بالفلسطيني وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أشاد رمضان السيد لاعب الأهلي الأسبق، بالفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الحالي، مشيرا إلى أنه أفضل لاعب في الموسم الحالي والصفقة السوبر للقلعة الحمراء.

وقال السيد في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc:"وسام أبو علي يقدم مجهودا كبيرا منذ انضمامه إلى الأهلي، واجتهد كثيرًا وأخلص في الملعب، وكانت المكافأة الفوز بالهداف وهو في إجازة حاليًا، والأهلي في حاجة لجناح على نفس مستوى صفقة وسام، لكن الفريق يضم عناصر جيدة في مركز رأس الحربة".

وأضاف: "الأهلي لن يتأثر برحيل أحمد عبدالقادر، وحتى في حال رحيل بيرسي تاو، وأعتقد أنه سيتم ضم جناح مميز، وعبدالقادر كان يغيب كثيرا عن المباريات، ولم يكن مؤثر بشكل كبير في الموسم الحالي".

وأصبح وسام أبو علي بعد خطوة واحدة من حصد لقب هداف الدوري المصري، إذ يتبقى جولة واحدة فقط على انتهاء المسابقة، ولا تضم هذه الجولة بيراميدز الذي أنهى مبارياته، وبهذا يتوقف رصيد فيستون ماييلي عند الهدف 17، فيما يسبقه أبو علي بهدف، ويليه حسام أشرف بـ14 هدفا.

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