"من الشرفة إلى موقف للسيارات".. كواليس تعرض والد لامين يامال للطعن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض المغربي منير النصراوي والد لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، إلى عدة طعنات في موقف للسيارات في ماتارو إحدى بلديات مقاطعة برشلونة، من جانب 3 أشخاص، ونقل على إثرها إلى المستشفى في كان روتي في بادالونا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، كواليس تعرض والد لامين يامال للطعن، وقالت إن هناك ثلاثة معتقلين ولا يستبعد أن يكون هناك المزيد من الأشخاص متورطين في الأمر، والخلاف الذي نشب بينهما يعود إلى وقت سابق، ومن الممكن أن يكون هناك شجار قبل ساعات من الهجوم عليه.

وذكرت صحيفة "لا فانجارديا"، أن هناك شهود رأوا والد لامين يامال وهو يمشي مع كلبه في حي روكافوندا، عندما ألقيت عليه المياه من الشرفة وتم توبيخه، مما تسبب في شجار، وبعد ساعات من الليل، زعم أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو الأشخاص المرتبطين بهم هاجموا والد لامين يامال بأكثر من طعنة.

وأضافت الصحيفة أن والد لامين يامال، انتقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، ولكن تشير بعض التقارير إلى استقرار حالته بعد تلقي الإسعافات الأولية.

اقرأ أيضًا:

"في مباراته الرسمية الأولى".. هدف مبابي أمام أتالانتا بنهائي السوبر الأوروبي (فيديو)