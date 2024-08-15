مكالمة هاتفية تقرب أشرف بن شرقي من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي، مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ورحل "بن شرقي" من نادي الريان القطري، بعد انتهاء عقده، وأصبح لاعب حر في الوقت الحالي.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن نادي الزمالك، يكثف مفاوضاته خلال الفترة الماضية مع رشيد بن شرقي شقيق اللاعب ووكليه، من أجل حسم الصفقة.

وأوضح المصدر، أن هناك خلاف بين الطرفين على المقابل المادي، حيث يرغب بن شرقي في الحصول على مبلغ مليون و500 ألف دولار، بينما عرض الزمالك 900 ألف دولار فقط.

وأتم المصدر، أن هناك أحد رجال الأعمال المنتميين تحدث مع بن شرقي هاتفيا في الساعات الماضية، من أجل تقريب وجهات النظر، مع تحمله جزء من الصفقة، لإنهاء الأمور سريعا.

جدير بالذكر، أن أشرف بن شرقي لعب مع الزمالك منذ ثلاث مواسم، وقدم أداء مميز، وحصل مع البيض على عدد من البطولات، منها الدوري المصري وكأس السوبر الأفريقي وكأس مصر.

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