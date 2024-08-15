"أنا صح واللاعبون ليسوا ملائكة".. أول تعليق من خالد بيبو بعد أنباء رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنباء رحيله عن منصبه، بناءا على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للنادي للقلعة الحمراء.

وقال بيبو في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورتس: "دور مدير الكرة يزيل العقبات التي تواجه المدير الفني واللاعبين، ولابد من فصل اللاعبين عن "الدوشة"، والمدير الرياضي يتحمل دورا كبيرا، وهذا دوري في منصبي، وهو الطبيعي".

وأضاف: "كل تفكيري كان إبعاد اللاعبين عن "الدوشة" التي تحيط بهم، والتركيز في المباريات والتدريبات، والحفاظ على اللاعبين كلفني كثير من المشاكل، وقدمت كل شئ وفي نهاية الموسم النتيجة ظهرت، حققنا جميع البطولات في النهاية وهذا يدل على "أنني صح"، بغض النظر عن أي أحاديث، ولست نادما على عدم التواصل مع الإعلام بشكل أكبر من ذلك، ولكنني كنت أستطيع أن أفعل ذلك، ولو تكرر الأمر سأفعل الشيء نفسه ولكن من الممكن أن أتواصل بشكل أكبر".

وأتم تصريحاته: "اللاعبون ليسوا ملائكة، ولا يوجد أي لاعب يخطئ من دون عقاب، وكل ذلك تم بهدوء، ولم أهدر حق النادي في أي شئ، وسمعت العديد من الأحاديث حول عدم السيطرة على غرفة خلع الملابس في النادي الأهلي، هذا الكلام غريب، كيف يحدث ذلك؟، هل اللاعبين "بتتخانق مع بعض مثلا وأنا مش عارف؟"، ماذا يعني غير مسيطر على غرف خلع الملابس؟، ولن أرد على أي شائعات".

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