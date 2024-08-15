خالد بيبو: "هناك من يسعى لرحيلي.. ومش بنام وبصحى مخضوض بالنهار وبالليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، القيام بمهامه الوظيفية على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الحديث الذي يخرج للإعلام يكون من أشخاص لا يحبون وجوده.

وقال بيبو في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورتس: "أنا مدير كرة وأقوم بدوري، والحديث الذي يخرج للإعلام يكون من أشخاص لا يحبون وجودي، ويحاولون إظهار تلك الصورة لجماهير الأهلي، لدي مهام وظيفية أقدمها على أكمل وجه، والقواعد يتم تنفيذها على أكمل وجه، ولست مطالبا أن أحكي للجميع كيف يتم حل الأمور والأحاديث مع اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف: "كيف يكون هناك خلل في غرف خلع الملابس وأنا لعبت 60 مباراة، حققت الفوز في أغلبها، وحققت جميع البطولات وحصدت الدوري بفارق نقاط، كيف تقولون أنني لا أسيطر على غرفة تغيير الملابس، وهناك خلل فيها، بأي منطق؟، هناك من يسعى لرحيلي، ومهمتنا حماية اللاعبين، والجميع يعمل لصالح جماهير النادي الأهلي".

وأتم تصريحاته: "اللاعبين "تعبت"، كذلك الجهاز لتحقيق البطولات، وأنا موظف في النادي سأقدم دوري حتى الدقيقة الأخيرة، وتحت أمر النادي في أي طلب، وكل ما يقال مجرد أخبار، وأنا "لحم كتافي" من خير الأهلي، وإذا كان إبعاد خالد بيبو في مصلحة النادي سأرحل، "أنا مش بعرف أنام، وأصحى مخضوض بالنهار وبالليل" بسبب طبيعة عملنا، وأخشى أن يكون هناك شئ".

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