بشرى للأهلي.. وكيل بن رمضان يكشف حقيقة رحيله للأخدود السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت الشركة المكلفة بإدارة أعمال التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، حقيقة انتقاله لفريق الأخدود السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا تصريحات عبر إذاعة "موزاييك" التونسية، كشفت الشركة المكلفة بإدارة أعمال بن رمضان في إن العرض المقدم من جانب نادي الأخدود تم رفضه.

وأضافت الشركة، أن المفاوضات على انتقال الدولي التونسي متوقفة بين النادي السعودي والمجري، وما قاله المدير الرياضي لنادي الأخدود حسن مرزوق بشأن التفاوض مع اللاعب غير صحيح.

وأنهى حديثه، أن اللاعب التونسي رفض على عرض نادي الأخدود نظرًا لأن طريقة لعب الفريق لا تناسبه، مشددًا أن اللاعب يرحب بالانتقال للدوري السعودي، ولا يمانع في ذلك.

ومازال النادي الأهلي مستمر في سباق التفاوض لضم اللاعب التونسي، من أجل تدعيم خط الوسط، بعد رحيل أليو ديانج للدوري السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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