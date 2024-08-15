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قرار من جوميز بعد خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

رفض البرتغالي جوزيه جوميز، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات، عقب الخسارة في مباراة طلائع الجيش.

وخسر الزمالك من نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً للقاء بلدية المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 55 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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