"جوميز كان قلقان مني".. معتمد يكشف لأول مرة أسباب رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف معتمد جمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك أسباب رحيله من القلعة البيضاء بعد التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز.

قال معتمد جمال في تصريحات عبر قناة الزمالك: "فضلت منح الفرصة كاملة للبرتغالي جوميز في قيادته للفريق لرفع الحرج، وعدم الشعور بقلق من وجودي لاسيما وانني كنت مديرًا فنيًا للفريق قبل التعاقد معه".

وأضاف: "عقدت جلسة مع جوميز قبل تسمله المهمة وشرحت له ظروف الفريق كاملة وقدمت له النصيحة بالتعامل مع أحمد مجدي المدرب المساعد والذي يعد من الوجوه المميزة في التدريب".

وأضاف: "مجلس الإدارة عرض عليا الاستمرار ولكني فضلت مصلحة الفريق في ابتعادي خلال تلك الفترة، وكنت أثق في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية رغم القلق من مواجهة النهائي أمام نهضة بركان".

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