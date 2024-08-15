"هلالي ملقب بملك الفراشات".. من هو المشجع الذي أهدى رونالدو كتابه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي لقنوات “SSC” السعودية، مقطع فيديو لكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وهو يوقع على قميص ريال مدريد، لأحد المشجعين الذي أهداه كتابه "مشوار العمر"، عقب مباراة الفريق مساء أمس ضد التعاون، والتي انتهت بفوز النصر بثنائية وتأهله إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يهدي فيها هذا المشجع كتابه لنجوم الدوري السعودي، لارتباطه بالمجال، فهو إبراهيم الفريان إعلامي سعودي سابق، وبدأ مسيرته في الصحافة الرياضية في الثمانينات، وأعلن اعتزاله في ديسمبر 2022.

وسبق وأثارت صوته مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال لقائه به في نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، في تركيا.

ويتحدث كتابه "مشوار العمر"، عن مسيرته والأحداث العالمية التي عاصرها، ويلقب بـ"ملك الفراشات"، ويشجع الهلال السعودي، إذ أنه نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إكس"، أثناء مشاهدته إحدى مباريات الزعيم، وهو يحتفل بهدف ميتروفيتش، وعلق: "لا أدرى ما حدث عقب هدف ميتروفيتش، فرحة عالمية صارت تريند، لأنني الفريان الهلالي وكفى".

وفي واقعة مماثلة لرونالدو، أهدى الفريان كتابه إلى كاسترو مدرب النصر وسعود الرشودي رئيس نادي التعاون وجيسوس مدرب الهلال وتمبكتي لاعب الزعيم.