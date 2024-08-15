شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار كهربا فى قيادة هجوم الأهلي أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يستمر محمود كهربا لاعب الأهلي في قيادة هجوم فريقه في مباراته القادمة أمام مودرن سبورت مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري المصري.



وعاد كهربا للمشاركة في المباريات بعد منح راحة للاعبين الأساسيين، لاسيما بعدما كان بعيدا عن المشاركة في مباريات حسم درع الدوري رقم 44 في تاريخ القلعة الحمراء، لاسيما في ظل تألق الفلسطيني وسام أبو علي.

وتألق محمود كهربا خلال مشاركته في مباراتي فريقه الأخيرتين أمام زد وإنبي حيث سجل هدفين بواقع هدف في كل مباراة.

بعيداً عما سبق قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة متوسطة أمام إنبي والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمس ، الأربعاء ، بسبب التغييرات الكثيرة على التشكيل ، وعلّق على أنباء رحيله عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر في تعيين مدير كرة جديد ، وقال بيبو: "متعود على هذه الشائعات وطالما أتواجد في الأهلي ستتكرر هذه الشائعات، والموسم الحالي بالنسبة لي كان مهما واستطعنا الفوز بكل البطولات التي شاركنا فيها تقريبا ، وأردف: "وجودي في الأهلي حاليا في وظيفة أحبها، ومن المؤكد أنه في يوما ما سأرحل، والبعض مهتمين بهذا الموضوع ولا يفرق معي ولا تتعبوا أنفسكم بشكل كبير ، وأضاف: "أحاول أعطي بنسبة 100% وربنا يوفقنا، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت وليس لدي مشاكل في أي شيء، وأنا تحت أمر الأهلي".