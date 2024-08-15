شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى مطلوب لتدريب منتخب قطر الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى روجيريو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، عرضا من منتخب قطر الأولمبي لتولي مهمة تدريب الفريق الذى يستعد لأولمبياد 2028 المقرر إقامتها في لوس أنجلوس.

عقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، جلسة مع وزير الرياضة أشرف صبحي، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي مساء الإثنين الماضي في المركز الأولمبي بالمعادي لمناقشة مصير المدرب البرازيلي بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبي بحصد المركز الرابع في الأولمبياد.

تلقى روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عروضاً من أندية ومنتخبات عربية ولاتينية من أمريكا الجنوبية بعد انتهاء عقده مع اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي.

ووجه روجيريو ميكالي اعتذارا للجماهير المصرية بعد الخسارة من المغرب بسداسية خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية: "أعتذر عما حدث أمام المغرب، نتيجة مباراة المغرب لا نستحقها بالنظر إلى مسارنا فى الدورة، كنا نريد إسعاد الشعب المصري لأنه يستحق وكنا نريد اللعب على الذهب".