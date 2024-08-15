شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الزمالك والطلائع لإستاد السلام فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر نقل مباراة الزمالك و طلائع الجيش ضمن مواجهات دور الـ16 لكأس مصر إلى استاد السلام بدلاً من استاد القاهرة الدولى في اللقاء المقرر له 21 أغسطس من الشهر الجاري.

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة مواعيد مباريات الأدوار النهائية لكأس مصر حيث تقام المباراة النهائية يوم 30 أغسطس الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية .

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع أندية الدورى الممتاز، قبل أيام، لمناقشة بعض الملفات العاجلة وعلى رأسها مصير بطولة كأس مصر هذا الموسم وشكل الدورى الجديد، والذى من المقرر أن يكون استثنائيا.

تمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر للموسم الحالى رافضاً فكرة إلغاء البطولة بداعٍ عدم وجود وقت كاف لإقامتها.