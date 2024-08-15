شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في خط الدفاع تواجه الإسماعيلى بعد رحيل هاشم ودسوقى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، أزمة كبيرة في خط الدفاع خلال الموسم المقبل في ظل إيقاف القيد ورحيل بعض اللاعبين بعد انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الحالى.

وتأكد رحيل المدافع محمد هاشم عن الإسماعيلى بعدما وقع على عقود انتقاله للمصرى البورسعيدى، بالإضافة إلى محمد دسوقى الذى رفض التجديد للدراويش بعدما توقفت المفاوضات بينهما ووقع للانتقال إلى مودرن سبورت في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده هو الآخر.

وأصبح الإسماعيلى لا يمتلك سوى محمد عمار ومحمد نصر في خط الدفاع فقط، ويحتاج إلى تدعيم هذا المركز، ولكن أزمة إيقاف القيد بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعانى منها النادى تصعب مهمة جلب صفقات في ظل حاجة النادى لـ900 ألف دولار لفك حظر القيد بسبب مستحقات الإيفواري جان موريل.

من جانب آخر، استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بقيادة نصر أبو الحسن على خوض مباراة سموحة بالجولة الأخيرة لمسابقة دورى nile بفريق 2005 بالقيادة الفنية لعمر جمال مدرب الفريق، وذلك بعد ضمان بقاء الفريق فى الدورى بشكل رسمى.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال السبت المقبل، فريق الاتفاق السعودى فى السعودية ضمن احتفالات النادى بمرور 100 عام على تأسيسه، وسيكون هناك صعوبة فى خوض مباراة سموحة بالفريق الأول بعد 24 ساعة من مواجهة الاتفاق.