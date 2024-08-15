الامارات | الجزيرة يتعاقد مع الأرجنتيني رامون ميريز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة رسميا عن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني رامون ميريز (27 عاما) مهاجم فريق أوسيبك الكرواتي، ليمثل الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بحثا عن تعويض المهاجم السابق للفريق الأسطورة علي مبخوت، الذي انتقل إلى فريق النصر.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي خبر توقيع اللاعب، ولعب المهاجم الأرجنتيني ميريز مع أوسييك الكرواتي فريقه السابق في 34 مباراة بجميع البطولات في الموسم الماضي 2023-2024، سجل خلالها 19 هدفا، وصنع 7 أهداف لزملائه.