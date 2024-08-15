شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم موقفه من المشاركة فى الكأس بعد مباراة البلدية والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على حسم موقف الفريق النهائى من المشاركة في بطولة كأس مصر من عدمه ، بعد انتهاء مواجهة بلدية المحلة، المقرر لها بعد غد السبت في بطولة الدورى .

وكشف مصدر في الزمالك أنه سيتم حسم الموقف النهائى للنادى بالمشاركة في مباريات الكأس من عدمه عقب مواجهة البلدية المقرر لها السبت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة مواعيد مباريات الأدوار النهائية لكأس مصر حيث تقام المباراة النهائية يوم 30 أغسطس الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية .

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع أندية الدورى الممتاز، قبل أيام، لمناقشة بعض الملفات العاجلة وعلى رأسها مصير بطولة كأس مصر هذا الموسم وشكل الدورى الجديد، والذى من المقرر أن يكون استثنائيا.

واعترض عدد كبير من الأندية على المواعيد التى وضعها اتحاد الكرة لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، خاصة أنها تمنع اللاعبين من الحصول على راحة بين الموسمين ما يعرضهم للإجهاد والإصابات.

فيما يتمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر للموسم الحالى رافضاً فكرة إلغاء البطولة بداعٍ عدم وجود وقت كاف لإقامتها.