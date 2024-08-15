شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلي يحتفل بوصافة هدافي الدوري المصري عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز بحصوله علي لقب ثاني هدافي الدوري المصري بعد إحرازه 17 هدفا، خلفا للفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري.

وكتب ماييلي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل انستجرام: بطولة طويلة مليئة بالتوتر والعواطف وصعوبات كثيرة في النهاية، والله هو الذي يفوز دائمًا بالموسم الأول في مصر ثاني أفضل هداف في البطولة 17 هدفًا و5 تمريرات حاسمة الحمد لله.



ماييلي



وفرط الكونغولي فيستون ماييلي في فرصة المنافسة على حصد لقب هدافي الدوري بعدما فشل في تسجيل أهداف في مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية في ختام منافسات بالمسابقة بعد فوز فريقه على الفريق الشرطي بهدف نظيف.

وتوقف رصيد ماييلي عند 17 هدفا في وصافة هدافي الدوري خلف وسام أبو علي لاعب الأهلي والذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 18 هدفا ليخرج مهاجم بيراميدز من سباق المنافسة على اللقب حيث كان على بعد هدفين للفوز باللقب.