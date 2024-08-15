شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يحسم موقف أحمد القندوسى من مواجهة زد في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، موقف الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق من مواجهة زد، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من دورى nile.

وغاب أحمد القندوسى عن مواجهة سموحة التي خسرها الفريق بهدف نظيف في الجولة الثلاثة والثلاثين من دورى nile، بعدما اشتكى اللاعب في آخر مران قبل المباراة وفضل أيمن الرمادى إراحته.

ويحسم أيمن الرمادى موقف أحمد القندوسى من مباراة زد من خلال تدريبات الفريق التي تبدأ اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بعد الخسارة من سموحة.

واستعان أيمن الرمادى بمواجهة زد مع الأهلى الأخيرة لدراسة شكل وطريقة لعب الفريق خاصة في ظل التغييرات التي يجريها مجدى عبد العاطى مدرب زد في المباراة الأخيرة من أجل وضع الخطة المناسبة لخطف النقاط الثلاثة.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة القتال داخل الملعب واستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط أمام سموحة من أجل نهاية الموسم بشكل قوى.