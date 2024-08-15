شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد تنس الطاولة : البطولة العربية للأندية قائمة في موعدها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، أن بطولة الأندية العربية قائمة في مصر ولا نية للاتحاد العربي لتنس الطاولة سحب تنظيمها من مصر.



وقال رئيس اتحاد تنس الطاولة في تصريحات خاصة لليوم السابع : "أن الاتحاد العربي لتنس الطاولة شدد علي إقامة بطولة الأندية العربية في مصر في موعدها خلال الفترة في من 2 وحتى 7 سبتمبر المقبل ولا صحة لما أشيع عن سحب تنظيمها من مصر مطلقا، والأمور التنظيمية تجري على أكمل وجه لإخراجها بأفضل صورة ممكنة".

في سياق متصل، أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة انه لابد من النظر بشيء من الهدوء والعقلانية لنتائج بعثة مصر في اوليمبياد باريس بشكل عام وتنس الطاولة بصفة خاصة , مشيرا الي تواجد اللاعبين المصريين حتي الادوار النهائية في معظم المنافسات يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح, بصرف النظر عن عدم التوفيق الذي صاحب البعض منهم لاسباب أو أخري في حسم النتيجة لصالحهم.

وأضاف عاشور ، أنه بالنسبة لتنس الطاولة فانه كان علي موعد مع حالة تطور، فالأول مرة تأتي لاعبة من مصر في المركز الـ17 وهو ما حققته دينا مشرف، بعد أن كان أفضل مركز لمصر علي مستوي البنات 33، كما حافظ عمر عصر علي ترتيبه في المركز الخامس الذي حققه في اوليمبياد طوكيو، ولولا عدم التوفيق لسارت الأمور بشكل مختلف.