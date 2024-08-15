شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحدد التاسعة مساء الأحد موعدًا لانطلاق مباراة المصري والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن موعد مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري الممتاز للموسم الكروي 2025/2024.

وحددت اللجنة الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن عشر من أغسطس الجا،ي موعدًا لانطلاق مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وفريق الاتحاد السكندري وهي المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب.

في سياق متصل، تأكد غياب محمود حمادة لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة والتي تجمعه بفريق الاتحاد السكندري.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة زد والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الثمانية والدورين قبل النهائي والنهائي من بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2024/2023.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من أغسطس الجاري موعدا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري " والفائز من مباراة الأهلي وفاركو " - علمًا بأن النادي الأهلي كان قد أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي قبل أيام أعلن من خلاله عن الاعتذار عن عدم استكمال مباريات بطولة كأس مصر وهو الأمر الذي يعني صعود فاركو لملاقاة المصري وذلك على ستاد برج العرب -.

وحددت لجنة المسابقات الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من أغسطس الجاري موعدًا لمباراتي الدور نصف النهائي من البطولة، فيما حددت اللجنة أيضًا الساعة التاسعة مساء الجمعة الموافق الثلاثين من أغسطس أيضًا موعدًا لمباراة النهائي المقرر إقامتها على ستاد برج العرب.