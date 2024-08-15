بطولة إنكلترا: يونايتد وتن هاغ لتفادي بداية متعثرة وسيتي يصطدم بتشلسي

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : يقصّ مانشستر يونايتد شريط إنطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بإستضافة فولهام الجمعة قبل ان يبدأ جاره سيتي حملة الدفاع عن لقبه بلقاء تشلسي الاحد في قمة نارية.

ويبحث الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد الذي حلّ خلفا للالماني يورغن كلوب عن تحقيق بداية جيدة عندما يحلّ الريدز ضيفًا على إيبسويتش الصاعد حديثًا.

كما يتطلع أرسنال الباحث عن لقبه الاول منذ العام 2004 الى مواصلة تقدمه المطرد عندما يستضيف ولفرهامبتون السبت.

تن هاغ يحتاج لبداية سريعة

أنقذ فوز مانشستر يونايتد على جاره سيتي بنهائي كأس إنكلترا مستقبل المدرب الهولندي إريك تن هاغ على رأس الشياطين الحمر.

نال المدرب الهولندي دعما ملحوظا من الداعم الجديد البريطاني جيم راتكليف المسؤول عن عمليات كرة القدم في النادي، حيث جُدّد عقده حتى 2026.

ودعّم يونايتد صفوفه بضمّ المدافع الفرنسي ليني يورو ومواطنه المهاجم يوشوا سيركسي، والهولندي ماتياس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي في صفقات أُنفق عليها حوالى 192 مليون دولار أميركي (150 مليون جينه استرليني).

لكن بعد احتلال المركز الثامن الموسم الماضي وهو المركز الأسوأ ليونايتد على الإطلاق، يحتاج تن هاغ لتسجيل إنطلاقة قوية في الموسم الجديد لإبعاد اي شكوك حوله.

وكان فولهام قد فاز في أولد ترافورد للمرة الاولى منذ 20 عاما في شباط/فبراير الماضي.

وفي حال تمكن من تكرار هذه النتيجة الجمعة، فإنّ جماهير يونايتد ستكون امام خشية حقيقية من تكرار خيبة الموسم الماضي.

أرنه سلوت امام امتحان الإثبات

ينتظر المدرب سلوت بداية حذرة لمسيرته التدريبية في الدوري الانكليزي عندما يحلّ ليفربول ضيفا على إيبسويتش العائد الى برميرليغ للمرة الاولى منذ 22 عاما.

لم يبرم الريدز أي صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفي لكنه حقّق سلسلة نتائج إيجابية خلال فترة الإستعدادات من خلال الفوز على أرسنال، يونايتد وإشبيلية.

وسيكون الفوز على ملعب "بورتمان رود" بمثابة جرعة دعم معنوية لجماهير ليفربول التي لا شك انه ينتابها القلق بعد انتهاء حقبة كلوب المثمرة.

لذلك، سيبحث سلوت عن تحقيق انتصارات سريعة مستفيدا من سلسلة من المواجهات المريحة نسبيا قبل عطلة النافذة الدولية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

لكنّ مدافع إيبسويتش الكونغولي أكسيل توانزيبي أبدى ثقته بتمكن فريقه من الاحتفاظ بسجله الناصع على أرضه خلال الموسمين الماضيين.

وقال توانزيبي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "سنبذل قصارى جهدنا وسنقدم كل ما لدينا".

وأضاف "إنهم بشر في نهاية المطاف. ستكون المباراة 11 ضد 11 على أرض الملعب. لم تتمكن العديد من الفرق من تحقيق الفوز في بورتمان رود ونعتزم الاستمرار على هذا النحو".

فوضى تشلسي بمواجهة ثبات سيتي

يواجه مدرب تشلسي الجديد الايطالي إنتسو ماريسكا معمودية النار بمواجهة ناديه السابق.

كان ماريسكا جزءا من الجهاز الفني لغوارديولا قبل أن يتولى تدريب ليستر ويقوده للصعود الى دوري الاضواء الموسم الماضي.

يرث المدرب الإيطالي وضعا غير مستقر وفوضوي في ستامفورد بريدج حيث يضمّ الفريق الاول أكثر من 50 لاعبا كبيرا وسط أسئلة حول مستقبل العديد منهم.

ولا شك أنّ الحالة الفنية غير المستقرة للبلوز تجلت في فترة التحضيرات من خلال الخسارة امام سيتي خلال معسكره الاميركي بنتيجة 2 4.

في المقابل، أجرى غوارديولا تغييرات طفيفة على تشكيلته التي أحرزت اللقب العام الماضي.

يُعد الجناح البرازيلي سافينيو الوافد الجديد الوحيد الى سيتي، فيما غادر المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريس للانضمام هذا الاسبوع الى أتلتيكو مدريد الإسباني.