بطولة فرنسا: سان جرمان يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بلا مبابي

الرياص - اسماء السيد - باريس : يبدأ باريس سان جرمان حامل اللقب مشواره في الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الاولى من دون نجمه وقائده كيليان مبابي عندما يحل ضيفا على لوهافر الجمعة.

ويواجه موناكو وصيف الموسم الماضي نظيره سانت إتيان العائد الى دوري الأضواء، في حين ستكون مواجهة مرسيليا وبريست مفاجأة الموسم الماضي الابرز هذا الاسبوع السبت.

كما يخوض ليون مواجهته الافتتاحية امام رين الاحد.

وبعد عام واحد من رحيل الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، غادر مبابي أروقة سان جرمان للانضمام الى ريال مدريد الاسباني بعد ثمانية أعوام ونصف العام في "ليغ 1".

لم يتفاجأ الكثيرون برحيل مبابي الذي كان واضحا رغبته منذ منتصف الموسم الماضي بالرحيل، ومع ذلك تمكن فريق العاصمة من الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ان يسقط بشكل مفاجئ امام بوروسيا دورتموند الألماني.

هل من منافس لسان جرمان؟

وبعدما بات من المؤكد رحيل مبابي مع نهاية الموسم الماضي، بدأ المدرب الإسباني لويس إنريكي في تهيئة الأرضية للتأقلم من دونه، فعمد الى اللعب من دونه لمباريات عدّة.

لذلك، سينصب تركيز فريق العاصمة على التكيّف سريعا مع الحقبة الجديدة وإثبات قدرة الفريق على الاحتفاظ بعلو كعبه محليًا بعد أن أحرز لقب الدوري المحلي في 10 مواسم من اصل آخر 12.

ولم يبرم سان جرمان أي صفقات جديدة لتعويض مبابي مباشرة، أقلّه حتى الساعة. واكتفى النادي الباريسي بضمّ لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيش من بنفيكا مقابل 70 مليون يورو.

ويُعد نيفيش (19 عاما) من المواهب الشابة المميزة، بعد أن خاض 55 مباراة مع بنفيكا الموسم الماضي قبل ان يشارك مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وقال رئيس النادي القطري ناصر الخليفي "جواو هو أحد أكثر اللاعبين موهبة في البرتغال والعالم".

وأضاف "نواصل بناء فريق شاب رائع في باريس سان جرمان يعتمد على العمل الجماعي والموهبة والروح الجماعية وهو أساس المستقبل العظيم لنادينا".

كما احتفظ بترسانته التي تضمّ العديد من النجوم الفرنسيين أمثال عثمان ديمبيليه، برادلي باركولا، راندال كولو مواني ووارن زائير إيمري، إضافة الى نجمي الموسم المقبل البرتغالي فيتينيا والإسباني فابيان رويس.

وبعد أن خسر سان جرمان ركيزته الأساسية، تبقى الانظار شاخصة الى قدرة الفرق الاخرى على الاطاحة بهيمنة العملاق الفرنسي.

وعمد مرسيليا الى التعاقد مع مدرب برايتون السابق الإيطالي روبرتو دي تسيربي، حيث يأمل الفريق في تعويض الموسم الماضي المخيّب عندما فشل في التأهل الى أي من المسابقات القارية.

كذلك، ضمّ مرسيليا المهاجم الانكليزي مايسون غرينوود آملا في تعويض رحيل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ المنتقل الى الدوري السعودي بعد ان سجل 30 هدفا الموسم الماضي لمرسيليا.

ومنطقيا على الورق، يفترض ان يكون موناكو وصيف الموسم الماضي وليون في وضعية أفضل هذا الموسم، في حين انّه من المستبعد ان يتمكن بريست من تكرار عروضه النارية على غرار الموسم الماضي، خصوصا في ظل كثافة المباريات التي تنتظره مع تأهله الى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نهاية بوردو

ويبقى طاغيا على أروقة الدوري الفرنسي تنازل بوردو بطل الدوري ست مرات عن رخصته الاحترافية إذ بات نادياً هاوياً لأوّل مرة منذ ما يقرب 90 عاماً بعد تقديم طلب إفلاس.

وقبِل النادي الذي احتل المركز الثاني عشر في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، الهبوط إلى الدرجة الثالثة بقرار إداري من الهيئة الوطنية للرقابة الإدارية في وقتٍ سابقٍ من الأسبوع.

فالنادي الذي لعب الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية وضمّ خلال حقبات سابقة زين الدين زيدان، بالإضافة إلى بيكسينتي ليزارازو وكريستوف دوغاري، وآخرهم لاعب ريال مدريد الإسباني الحالي أوريليان تشواميني، كان يحتاج إلى 43.6 مليون دولار لتحقيق التوازن في دفاتره المالية.