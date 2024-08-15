"بن شرقي ما يرجعش".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية ويطالب برحيل جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني يجب تقييمه حاليًا وقبل بداية الموسم المقبل، في ظل ما يحدث حاليا من نتائج غريبة وسيئة، وعدم وجود أي بصمة فنية على الفريق.

وخسر الزمالك أمس من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال التابعي في تصريحات تلفزيونية على قناة etc: "الأفضل لنادي الزمالك البحث عن مدرب قوي صاحب اسم وسمعة جيدة وسبق له تحقيق نتائج جيدة، من أجل بناء الفريق بشكل قوي".

أضاف: "حتى الآن الزمالك لم يضم أي لاعب، بينما الأهلي يبحث عن تدعيم قوي، والزمالك الأكثر احتياجا للاعبين".

وأتم تصريحاته: "الزمالك في حاجة لضم صفقات قوية، بل أن هناك البعض كان يريد رحيل زيزو لجلب الاموال، وانا ضد عودة بن شرقي لأنه سبق ورحل لأسباب مالية، ويعلم كيف تدار الأمور في النادي، وعودته الآن قرار خاطئ".

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