"نشر لها قبل أزمته".. حكاية مشجعة الزمالك التي ارتدت قميص فتوح أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة الزمالك وطلائع الجيش، مساء أمس، ارتداء إحدى مشجعات الأبيض قميص عليه صورة أحمد فتوح لاعب الفريق، وكتب عليه: "فتوح أبو قلب أبيض، أنا بحبك يا فتوح ربنا يفك كربك، ترجعلنا بالسلامة يا فتوح بدعيلك من كل قلبي".

وتعرض أحمد فتوح لحادث مروري، خلال الأيام الماضية، تسبب في وفاة شخص "أمين شرطة"، وأمرت جهات التحقيق بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت صورة هذه الفتاة آخر ما نشر أحمد فتوح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل تعرضه للأزمة.

ونشر فتوح صورة له وهو يقبل رأس هذه الفتاة، التي كانت ضمن الأطفال المرافقين للاعبي الزمالك أثناء دخول مباراة إنبي، وعلق مستخدما رمز تعبيري "قلب أبيض".

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