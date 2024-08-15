"خايفين ما يرجعش تاني".. تحرك عاجل من الزمالك بشأن جوميز وجهازه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحرك مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل حل أزمة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، قبل حصوله على راحة وسفره لبلاده.

ويعاني جوزيه جوميز وجهازه المعاون من أزمة في الوقت الحالي داخل نادي الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقات 3 أشهر متتالية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة، قام بصرف جزء كبير من مستحقات جوميز وجهازه المعاون اليوم، خوفا من شكواه ضد النادي وعدم عودته مرة أخرى لقيادة الفريق.

وأوضح المصدر، أن النادي يمر بأزمة مالية حاليا، وهو ما أدى لتأخر صرف المستحقات، وسوف يعمل المجلس على صرف المبلغ المتبقي خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يغادر جوميز وجهازه المعاون، مصر عقب المباراة المقبلة للفريق الأبيض أمام بلدية المحلة في ختام مباريات الدوري يوم السبت المقبل للحصول على راحة.

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