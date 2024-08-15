المصارع محمد جبر يكشف كواليس مكالمة الوزير بعد خسارة برونزية باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تواصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا، مع أحد الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024، لتوضيح شكل الفترة المقبلة، عقب تشكيل لجنة لمراجعة وتقييم أداء الاتحادات الرياضية التي مثلت مصر في بعثة باريس.

وقال المصارع محمد علي جبر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنتظر الاتحاد والوزارة ماذا سيفعلان، ولا أريد تكرار ما حدث، والدكتور أشرف صبحي اتصل بي أول أمس، وقال لي الفترة المقبلة ستكون مختلفة، وسنبدأ الإعداد بداية من شهر سبتمبر المقبل".

وأضاف: "الإعداد لم يكن كافيا لحصد ميدالية في باريس، ونقابل أبطال العالم و خضعوا لإعداد ما يقرب من 4 سنوات، والميدالية الأولمبية تحفزني للعمل من أجل أولمبياد لوس أنجلوس".

وخسر جبر الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية وزن 97 كيلو جرام في أولمبياد باريس، من القيرفزيستاني أزور دزوزوبيكوف، وذلك بعدما نجح في إقصاء البيلاروسي أبو بكر خاسلاخانو المصنف الثاني عالميا في ربع النهائي.

اقرأ أيضًا:

"من الشرفة إلى موقف للسيارات".. كواليس تعرض والد لامين يامال للطعن