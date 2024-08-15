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رسميا.. نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر من استاد القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا إلى نادي الزمالك، يخطره، بنقل مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش في بطولة كأس مصر من استاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

خطاب اتحاد الكرة بنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وأوضح الخطاب، أنه تم نقل مباراة الزمالك و طلائع الجيش ضمن مواجهات دور الـ16 لكأس مصر إلى استاد السلام بدلاً من استاد القاهرة الدولي في اللقاء المقرر له 21 أغسطس من الشهر الجاري.

جدير بالذكر، أن فريق الزمالك تلقى الخسارة أمس الأربعاء من نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في بطولة الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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