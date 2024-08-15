تحركان رسميان.. أول رد من الزمالك بعد إحالة فتوح للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - في أول رد على إحالة أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى محاكمة الجنايات، بتهمتي حيازة وتعاطي الحشيش والتسبب في قتل مواطن بالخطأ،

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء، في تصريحات خاصة لمواقع الخليج 365، أن النادي سيظل بجوار اللاعب، لحين الفصل النهائي في الحكم، ولن يتم التخلي عنه.

وأوضح المصدر، وهو عضو بمجلس إدارة النادي، أن محامي الزمالك، حضر معه في الجلسة الماضية، وقدم دفوعه، وسيحضر في الجلسة المقبلة ويقدم دفوعا أخرى ويستمر في الدفاع عن اللاعب.

وأضاف أنهم يتواصلون في الوقت الحالي، مع أهل المتوفي للتصالح، ودفع الدية، مع تقديم كافة أوجه المساعدة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة أمرت، اليوم، بإحالة أحمد محمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

اقرأ أيضا:

"خايفين ما يرجعش تاني".. تحرك عاجل من الزمالك بشأن جوميز وجهازه

"بن شرقي ما يرجعش".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية ويطالب برحيل جوميز