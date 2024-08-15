"مش متخيل".. نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن اقتراب رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي، مؤكدا أنه ليس لأسباب فنية.

قال بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "etc": "كهربا لو رحل عن الأهلي لن يكون لأسباب فنية، وحزنه في المباراة السابقة كان بسبب عدم تخيله الرحيل عن الفريق، لكنه دخل في عدة أزمات منها الاعتذار عن السفر لغانا بسبب زفاف شقيقته".

أضاف: "كهربا لاعب كبير وقادر على اللعب أساسيًا حتى لو على حساب والفلسطيني سام أبوعلي، رغم تألقه".

وأتم تصريحاته: "هناك لاعبين سيرحلوا عن الأهلي مثل محمود كهربا وأحمد عبدالقادر ومن الممكن أن يلعبوا بشكل أساسي في الزمالك.

اقرأ أيضا:

تحركان رسميان.. أول رد من الزمالك بعد إحالة فتوح للجنايات

"خايفين ما يرجعش تاني".. تحرك عاجل من الزمالك بشأن جوميز وجهازه

"بن شرقي ما يرجعش".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية ويطالب برحيل جوميز