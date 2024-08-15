شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سيناريوهات أمام الزمالك فى أزمة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

مازال الغموض يسيطر على موقف الزمالك من خوض مباريات كأس مصر، في ظل عدم حسم الموقف من جانب النادى للاعتراض على المواعيد المحددة، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة عن نهاية البطولة يوم 30 أغسطس، بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تحديد موقف الزمالك ، و إعلان موقفهم النهائي من البطولة سواء بخوض المباريات من عدمه.

وهناك عدة سيناريوهات تنتظر الزمالك في بطولة كأس مصر نرصدها في السطور التالية..

1- خوض الكأس بالناشئين

من المتوقع أن يوافق الزمالك على خوض مباريات الكأس بالناشئين و الشباب، مع إراحة الكبار، وهو سيناريو قد يعرض اللاعبين الى النقد حال الأخفاق فى تحقيق البطولة، وهو ما سياتى بنتيجة عكسية على اللاعبين و النادى فيما بعد .

2- خوض الكأس بالناشئين مع الاعتماد على بعض الكبار

والسيناريو الأخر وهو الاعتماد على الناشئين مع تدعيم الفريق ببعض اللاعبين الكبار ممن تم منحهم راحة لنهاية الموسم، حتى يكون هناك خليط من اللاعبين بين صغار السن و اللاعبين الاساسين.

3 – خوض بطولة الكأس بالأساسيين

قد يلجأ الزمالك إلى سيناريو مختلف وهو استدعاء اللاعبين الكبار ممن تم منحهم راحة لنهاية الموسم، و هم كل من عمر جابر وحمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى وناصر ماهر وعبد الله السعيد ،حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال وأحمد مصطفى "زيزو" خاصة وأن البطولة لن تقبل المجازفة، بالإضافة إلى إمكانية المنافسة على اللقب بعد ضياع بطولة الدورى، بالإضافة إلى أن الطريق إلى الكأس أصبح سهلا بعد انسحاب الأهلى من المشاركة في البطولة .

4- الانسحاب من الكأس

سيناريو أخير وهو الانسحاب من الكأس ورفض خوض المباريات، والتمسك بالموقف النهائي للنادى، لعدم تنفيذ طلبات الزمالك بتعديل موعد المباريات.



