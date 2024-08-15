- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..إقامة مباراة الزمالك و بلدية المحلة بإستاد السلام بدلًا من القاهرة في ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباراة بلدية المحلة و الزمالك في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز بأستاد السلام بدلا من استاد القاهرة في التاسعة مساء يوم السبت المقبل 17 / 1 / 2024.
استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على حسم موقف الفريق النهائى من المشاركة في بطولة كأس مصر من عدمه ، بعد انتهاء مواجهة بلدية المحلة، المقرر لها بعد غد السبت في بطولة الدورى .
وكشف مصدر في الزمالك أنه سيتم حسم الموقف النهائى للنادى بالمشاركة في مباريات الكأس من عدمه عقب مواجهة البلدية المقرر لها السبت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز