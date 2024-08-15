شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..إقامة مباراة الزمالك و بلدية المحلة بإستاد السلام بدلًا من القاهرة في ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباراة بلدية المحلة و الزمالك في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز بأستاد السلام بدلا من استاد القاهرة في التاسعة مساء يوم السبت المقبل 17 / 1 / 2024.

استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على حسم موقف الفريق النهائى من المشاركة في بطولة كأس مصر من عدمه ، بعد انتهاء مواجهة بلدية المحلة، المقرر لها بعد غد السبت في بطولة الدورى .

وكشف مصدر في الزمالك أنه سيتم حسم الموقف النهائى للنادى بالمشاركة في مباريات الكأس من عدمه عقب مواجهة البلدية المقرر لها السبت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.